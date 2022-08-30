Emirhan'ın öldüğü kazada ifadesini değiştiren otobüs şoförüne tahliye



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da hafriyat kamyonun otobüse çarptığı, yolculardan Emirhan Şen'in (20) hayatını kaybettiği, 6´sının da yaralandığı kazada tutuklu şoförler Seyit Ali Akpekmezci (61) ile Barış Kantaroğlu´nun (48) 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanmalarına başlandı. Otobüs şoförü Kantaroğlu, kaza sırasında güvenlik şeridinde durduğu şeklindeki ilk ifadesini duruşmada yalanladı. Kamyon şoförü Akpekmezci ise otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Akpekmezci'nin tutukluluk halinin devamına, 'tali kusurlu' bulunan Kantaroğlu'nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Kaza, 5 Mayıs'ta Bursa Çevre Yolu İsmetiye Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Seyit Ali Akpekmezci idaresindeki 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, yolculardan Emirhan Şen hayatını kaybetti, 6'sı ise yaralandı. Gözaltına alınan şoförler Barış Kantaroğlu ile Seyit Ali Akpekmezci, tutuklandı.

'KAMYONUN, OTOBÜSE ÇARPTIĞI ANI BİZZAT GÖRDÜM'

Tutuklu 2 şoför hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen yolculardan Muhammed M.T., bir numaralı koltukta seyahat ettiğini belirterek, "Bursa'da otobanda ilerlerken; otobüs şoförü 'Ehliyetin süresi bitiyor' dedi ve aracı yavaşlatmaya başladı. Otobüsü, emniyet şeridine çekti ve aracı durdurdu. Bu sırada çok yüksek bir ses duydum ve araç sağ tarafa doğru kaydı. Kamyonun, otobüse çarptığı anı bizzat gördüm" dedi.

2 numaralı koltukta seyahat eden Doğukan L. ise şoförün muavin ile konuştuktan sonra otobüsün dörtlülerini yakıp, aracı sağ taraftaki emniyet şeridine çektiğini söyledi. 10 numaralı koltukta oturan yolcu Furkan K. de kamyonun emniyet şeridindeki otobüse çarptığını belirterek, "Otobüs muavini ile yolcuların aşağıda konuştuklarını duydum. Muavin, şoförün ehliyetini takograf tarafından okumadığını, bu nedenle otobüsü durdurmak zorunda kaldığını söyledi" diye konuştu.

İLK İFADESİNİ YALANLADI

Kaza yerindeki ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirip, yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği, bunun üzerine sinyal vererek, sağ şeride yanaştığında kazanın meydana geldiğini söyleyen Barış Kantaroğlu, duruşmada söz aldı. İlk ifadesinin doğru olmadığını belirten tutuklu sanık Kantaroğlu, şunları anlattı: "Otobüste yolcu çok fazlaydı. Klima çalışıyordu. Önümde giden küçük araçlar vardı. Hızımı 40'a düşürdüm. Dikiz aynasına baktığımda, çok hızlı bir kamyonun geldiğini gördüm. Kazaya mahal vermemek ve kamyona yol vermek için emniyet şeridine ön kısmım girmişti. Ancak arka tarafın sol kısmı tam girmemişken; kamyon bize çarptı."

Güvenlik şeridinde durduğu iddiasının doğru olmadığını ifade eden Kantaroğlu, Seyir sırasında hızımı yavaşlattım. Ehliyetimi takografa takmak için güvenlik şeridinde durduğum iddiası doğru değildir. Kazadan dolayı çok üzgünüm. İstemeden de olsa böyle bir kazaya sebep olduğum için çok pişmanım. Benim kazada bir kusurum yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

'DİĞER SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM'

Süratli olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Seyit Ali Akpekmezci ise şunları söyledi:

"Aracım ile sağ şeritte ilerliyordum. Önümde yaklaşık 30 metre mesafede başka bir TIR ilerliyordu. Hızım yaklaşık 77 kilometreydi. Önümde giden TIR, sol şeride geçince otobüsü bir an karşımda buldum. Otobüsün ön kısmı emniyet şeridinde, arka tarafın yol kısmında park halinde olduğunu fark ettim. Otobüse çarpmamak için sola manevra yapsam da kurtaramadım. Aracımın sağ tarafı ile otobüsün sol arka tarafına çarptım. Üzgünüm ve pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ayrıca kazada yaralanmamdan dolayı diğer sanıktan şikayetçiyim."

Kazada hayatını kaybeden Emirhan Şen'in annesi Ayla Karamuk'un avukatları ise bilirkişi raporuna göre 2 sürücünün de kusurlu olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME KARARINA SAVCI İTİRAZ ETTİ

Duruşmada ara karar veren mahkeme heyeti, kamyon şoförü Seyit Ali Akpekmezci'nin tutukluluk halinin devamına, 'tali kusurlu' bulunan otobüs şoförü Barış Kantaroğlu´nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Heyet, Kantaroğlu kararında gerekçe olarak 'suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunuşu' ile 'tutuklamanın haksızlığa yol açabileceği'ni gösterdi. Karara, duruşma savcısı ile Emirhan Şen'in annesi Ayla Karamuk'un avukatları itiraz etti. İtiraz sonucu dosya, bir üst mahkemeye gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-08-30 11:23:16



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