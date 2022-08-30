Emirhan'ın öldüğü kazada ifadesini değiştiren otobüs şoförüne tahliye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emirhan'ın öldüğü kazada ifadesini değiştiren otobüs şoförüne tahliye

DHA

Emirhan'ın öldüğü kazada ifadesini değiştiren otobüs şoförüne tahliye


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da hafriyat kamyonun otobüse çarptığı, yolculardan Emirhan Şen'in (20) hayatını kaybettiği, 6´sının da yaralandığı kazada tutuklu şoförler Seyit Ali Akpekmezci (61) ile Barış Kantaroğlu´nun (48) 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanmalarına başlandı. Otobüs şoförü Kantaroğlu, kaza sırasında güvenlik şeridinde durduğu şeklindeki ilk ifadesini duruşmada yalanladı. Kamyon şoförü Akpekmezci ise otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Akpekmezci'nin tutukluluk halinin devamına, 'tali kusurlu' bulunan Kantaroğlu'nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Kaza, 5 Mayıs'ta Bursa Çevre Yolu İsmetiye Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Seyit Ali Akpekmezci idaresindeki 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, yolculardan Emirhan Şen hayatını kaybetti, 6'sı ise yaralandı. Gözaltına alınan şoförler Barış Kantaroğlu ile Seyit Ali Akpekmezci, tutuklandı.
'KAMYONUN, OTOBÜSE ÇARPTIĞI ANI BİZZAT GÖRDÜM'
Tutuklu 2 şoför hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen yolculardan Muhammed M.T., bir numaralı koltukta seyahat ettiğini belirterek, "Bursa'da otobanda ilerlerken; otobüs şoförü 'Ehliyetin süresi bitiyor' dedi ve aracı yavaşlatmaya başladı. Otobüsü, emniyet şeridine çekti ve aracı durdurdu. Bu sırada çok yüksek bir ses duydum ve araç sağ tarafa doğru kaydı. Kamyonun, otobüse çarptığı anı bizzat gördüm" dedi.
2 numaralı koltukta seyahat eden Doğukan L. ise şoförün muavin ile konuştuktan sonra otobüsün dörtlülerini yakıp, aracı sağ taraftaki emniyet şeridine çektiğini söyledi. 10 numaralı koltukta oturan yolcu Furkan K. de kamyonun emniyet şeridindeki otobüse çarptığını belirterek, "Otobüs muavini ile yolcuların aşağıda konuştuklarını duydum. Muavin, şoförün ehliyetini takograf tarafından okumadığını, bu nedenle otobüsü durdurmak zorunda kaldığını söyledi" diye konuştu.
İLK İFADESİNİ YALANLADI
Kaza yerindeki ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirip, yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği, bunun üzerine sinyal vererek, sağ şeride yanaştığında kazanın meydana geldiğini söyleyen Barış Kantaroğlu, duruşmada söz aldı. İlk ifadesinin doğru olmadığını belirten tutuklu sanık Kantaroğlu, şunları anlattı: "Otobüste yolcu çok fazlaydı. Klima çalışıyordu. Önümde giden küçük araçlar vardı. Hızımı 40'a düşürdüm. Dikiz aynasına baktığımda, çok hızlı bir kamyonun geldiğini gördüm. Kazaya mahal vermemek ve kamyona yol vermek için emniyet şeridine ön kısmım girmişti. Ancak arka tarafın sol kısmı tam girmemişken; kamyon bize çarptı."
Güvenlik şeridinde durduğu iddiasının doğru olmadığını ifade eden Kantaroğlu, Seyir sırasında hızımı yavaşlattım. Ehliyetimi takografa takmak için güvenlik şeridinde durduğum iddiası doğru değildir. Kazadan dolayı çok üzgünüm. İstemeden de olsa böyle bir kazaya sebep olduğum için çok pişmanım. Benim kazada bir kusurum yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
'DİĞER SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM'
Süratli olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Seyit Ali Akpekmezci ise şunları söyledi:
"Aracım ile sağ şeritte ilerliyordum. Önümde yaklaşık 30 metre mesafede başka bir TIR ilerliyordu. Hızım yaklaşık 77 kilometreydi. Önümde giden TIR, sol şeride geçince otobüsü bir an karşımda buldum. Otobüsün ön kısmı emniyet şeridinde, arka tarafın yol kısmında park halinde olduğunu fark ettim. Otobüse çarpmamak için sola manevra yapsam da kurtaramadım. Aracımın sağ tarafı ile otobüsün sol arka tarafına çarptım. Üzgünüm ve pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ayrıca kazada yaralanmamdan dolayı diğer sanıktan şikayetçiyim."
Kazada hayatını kaybeden Emirhan Şen'in annesi Ayla Karamuk'un avukatları ise bilirkişi raporuna göre 2 sürücünün de kusurlu olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
MAHKEME KARARINA SAVCI İTİRAZ ETTİ
Duruşmada ara karar veren mahkeme heyeti, kamyon şoförü Seyit Ali Akpekmezci'nin tutukluluk halinin devamına, 'tali kusurlu' bulunan otobüs şoförü Barış Kantaroğlu´nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Heyet, Kantaroğlu kararında gerekçe olarak 'suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunuşu' ile 'tutuklamanın haksızlığa yol açabileceği'ni gösterdi. Karara, duruşma savcısı ile Emirhan Şen'in annesi Ayla Karamuk'un avukatları itiraz etti. İtiraz sonucu dosya, bir üst mahkemeye gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-08-30 11:23:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar ...
Hisarcıklıoğlu: Çok yakında Bursa caddelerinde TOGG'u görmeye başlıyoruz
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Çok yakında Bursa caddelerinde TOGG'u ...
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa'da konuştu:
'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı ...
Bursa Gastronomi Festivali 23-25 Eylül'de gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Bursa Gastronomi Festivali 23-25 Eylül'de ...
Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını ...
Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü (2)
YEREL HABERLER Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü ...
Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü
YEREL HABERLER Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
5 kişiyi ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş
YEREL HABERLER 5 kişiyi ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş
Mudanya’da "Mürsel Kara İncir Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Mudanya’da "Mürsel Kara İncir Şenliği" düzenlendi
'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar ...
Bursa'da bariyerlere çarpan servis minibüsü takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan servis minibüsü takla ...
Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
YEREL HABERLER 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona ...
İnegölspor - Bayburt Özel İdarespor: 3-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Bayburt Özel İdarespor: 3-0
Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı (5)- Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı (5)- ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı/ Ek ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4)
Nisa, ölen nişanlısının ideali için üniversiteyi bıraktı; polis olacak
YEREL HABERLER Nisa, ölen nişanlısının ideali için üniversiteyi ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.