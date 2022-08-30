Hisarcıklıoğlu: TOGG, martta Bursa'da yola çıkmış olacak (2)

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN KARACABEY'E OKUL SÖZÜ
Bursa'daki programlarını tamamlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi´nin açılış töreni için Karacabey'e geldi. 2,5 milyon liraya mal olan merkezin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Karacabey'e bir de okul sözü verdi. Mesleki eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Karacabey, tarıma dayalı sanayisinin yanı sıra son dönemde turizmiyle de ön plana çıkarak çekim merkezi haline geldi. Her yatırımın bir riski var. Sadece eğitime yapılan yatırımın kesinlikle riski yoktur. Kesinlikle de kazanırsınız. Eğitime yapılan yatırımla hem şehrin kazanır hem ülken kazanır hem herkes kazanır. Mesleki eğitim bizim için çok önemli. Aranan eleman bulmak çok zor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Karacabey´e bir ilkokul yapma kararı aldık. Karacabey´e şimdiden hayırlı olsun. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Mesleki Eğitim Merkezi´nin açılış töreninin ardından binayı gezen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki protokol, ilçede yapımı son aşamaya gelen Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında da incelemelerde bulundu. (DHA)Yasin KESKİN/KARACABEY, (Bursa), (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-08-30 21:02:04
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