Bursa´da konser alanında tekmeli- yumruklu 'taciz' kavgası

Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı. Taciz iddiası üzerine çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa´da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile `yan bakma´ tartışması, kavgaya neden oldu. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2022-09-08 11:31:29
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