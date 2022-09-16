İtfaiye şefi, uyuşturucu ile yakalandı

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-BURSA´da düzenlenen narkotik operasyonunda, halen Bilecik Belediyesi´nin İtfaiye Müdürlüğü´nde şeflik görevi bulunan eski Zabıta Müdürü Sali Yılmaz (35) gözaltına alındı. Otomobilinde yapılan aramada 185 gram metamfetamin ele geçirilen Yılmaz, `uyuşturucu ticareti´ yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik İtfaiye Müdürlüğü´nde şef olarak görev yapan, Bilecik Belediyesi eski Zabıta Müdürü Sali Yılmaz´ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Bilecik'ten Bursa'ya gelen, Yılmaz´ın kullandığı yabancı plakalı otomobili takibe alan ekipler, Osmangazi ilçesi Ankara yolu Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Yılmaz´ın kullandığı otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi. Kendisini gözaltına alan polis ekiplerine zabıta müdürü olduğunu belirten Sali Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `uyuşturucu ticareti yapmak´ ve `ateşli silahlar kanununa muhalefet´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz´ın uyuşturucu ticareti suçundan daha önce de kaydı olduğu öğrenildi.
RÜŞVET OPERASYONUNUN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI
9 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilecik Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet operasyonu'nun ardından CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Bilecik Belediyesi´nde zabıta müdürü olarak görev yapan Sali Yılmaz da, Şahin'in uzaklaştırılması ardından başkanvekili olarak seçilen CHP'li Meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu tarafından görevinden alındı. Yılmaz, İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 3´üncü derece şef olarak atandı. Hala itfaiye şefliği görevinde bulunan Yılmaz, belediyedeki görevine dönmek için yargıya başvurmuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2022-09-16 16:13:29
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