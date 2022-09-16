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Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 75-72

DHA

Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 75-72


Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA) - Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın final maçında Fenerbahçe Beko'yu 75-72'lik skorla mağlup eden Galatasaray Nef, turnuvanın şampiyonu oldu.
TOFAŞ Spor Salonu´nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Maçın ilk periyodu, Raymar Morgan ve Angelo Caloiaro'nun etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 17-6'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 2'nci periyotta Fenerbahçe Beko, Carsen Edwards ve Dyshawn Pierre'nin peş peşe bulduğu sayılarla farkı azalttı. Fenerbahçe Beko'nun hızlı oyununa rağmen maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, bulduğu sayılarla soyunma odasına 32-31 önde gitti. 3'üncü periyotta Galatasaray Nef, oyundaki etkinliğini artırdı. Dış atışlar ve pota altından özellikle Morgan'ın bulduğu sayılarla aradaki farkı koruyan Galatasaray Nef, son periyoda 54-48 önde girdi. Son periyotta Fenerbahçe Beko, Edwards ve Nigel Hayes'in sayılarıyla farkı kapatsa da Caloiaro ve Floyd'un üst üste bulduğu sayılarla Galatasaray Nef, 75-72'lik skorla, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın şampiyonu oldu.
Öte yandan Gaziantep Basketbol'u, 90-65'lik skorla mağlup eden TOFAŞ, turnuvayı 3'üncü tamamladı. 
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-09-16 22:29:10

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