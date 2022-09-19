2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı; o anlar kamerada

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şenol POYRAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Ömer Eker (21) ile Mehmet Emre Cındık (32) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt ile Kamil Acar sokaklarının kesiştiği noktada, Ömer Eker'in kullandığı 16 H5 785 plakalı motosiklet ile Mehmet Emre Cındık idaresindeki 16 AIC 697 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan motosikletlerin sürücüleri, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-09-19 16:11:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.