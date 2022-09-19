Bursa'da orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı

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Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa),(DHA)BURSA´nın İznik ilçesi Derbent Mahallesi´nde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Derbent Mahallesi´nde ormanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-09-19 17:58:38



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