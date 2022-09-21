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Aracı trafikten menedilen sürücünün çocuğu, polis otosuyla hastaneye götürüldü

DHA

Aracı trafikten menedilen sürücünün çocuğu, polis otosuyla hastaneye götürüldü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan tescilsiz triportör trafikten menedildi, ehliyetsiz sürücü Ramazan Ş.´ye para cezası uygulandı. Ramazan Ş.´nin araçtaki hasta kızı Roza Ş. (3) ise polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegölAlanyurt kara yolunda yaptıkları uygulamada bir triportörü durdurdu. Yapılan incelemede aracın tescilsiz, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ramazan Ş.´ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai kesildi, araç da trafikten menedildi.
Ramazan Ş. rahatsız olan kızını Yenişehir ilçesinden İnegöl´e hastaneye getirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, aileyi ekip otosuyla özel bir hastaneye götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-21 14:39:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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