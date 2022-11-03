Maske ve güneş gözlüklü kadın hırsızlar, kameradan tespit edilip yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kadından N.G. (32) ile N.G. (19), güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip, İstanbul´da yakalandı. İstanbul´dan hırsızlık için kente gelen şüphelilerin, tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıkları belirlendi.
Nilüfer ilçesinde 26 Ekim günü bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin 4 kadın olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıkları belirlendi. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini saptadı. İstanbul´da yaşayan ve birçok ile gidip, evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Bursa polisi, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün şüphelilerin bu ilçedeki evlerine operasyon düzenledi. Şüphelilerden N.G. ve N.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bursa´ya getirilen 2 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-11-03 16:22:58
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