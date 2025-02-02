Bursada "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

Bursada "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

Bursada "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.02.2025 - 00:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:55 facebook

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