Bursa’da hurda deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü
Giriş: 09.05.2024 - 01:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:21
Yangın Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi’nde faaliyet gösteren hurda deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geri dönüşüm ürünleri toplayan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ