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Oyak Renault, Kasım 2011’de üretmeye başladığı Clio 4’ün üretimine son verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket Clio serisine yeni Clio ve yeni Clio Hibrit üretimi ile devam edecek. Oyak Renault'un, 11 Mayıs’ta sonlandırdığı Clio 4 modelinden geçen 10 yıl içinde toplam 2 milyon 11 bin 881 adet Clio 4 ürettiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Clio 4, Fransa’nın en çok, Avrupa’nın ise en çok satan ikinci aracı unvanını taşıyor. İlk üretildiği 1990 yılından bu yana 15 milyonluk adetle dünyada en fazla satılan Renault markalı araç unvanını da taşıyan araç, Türkiye’de üretilerek başta Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya olmak üzere 52’den fazla ülkede ihraç edildi.

Clio 4’ün üretimine son verilmesi ile ilgili yapılan törende konuşan Oyak Renault Araç Fabrika Direktörü Murat Taşdelen, "Türkiye’de ve dünyada satış rekorları kıran Clio’nun dördüncü neslinin üretimini sonlandırıyoruz. Yerini tamamen yeni nesline bırakan Clio 4, yıllar boyunca hem Renault Grubu’nun hem de Oyak Renault’nun yüz akı oldu. Ülkemizde de en çok satılan modeller içinde hep en üst sıralarda yer aldı. Kasım 2011’de fabrikamızda üretime başladığımız ve 10 yıla yakın aralıksız sürdürerek iki milyondan fazla adete ulaştığımız Clio 4 üretimini sonlandırırken, Renault Grubu’nun elektrikli araçlara geçiş stratejisi doğrultusunda, yüksek teknoloji barındıran Clio 5 ve Clio 5 Hibrit’in üretimine başarıyla devam ediyoruz" dedi.

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda yeni Clio, yeni Clio Hibrit ve yeni Megane Sedan modellerinin yanında bu modellerde de kullanılan motor ve mekanik aksamlar da üretilip ihraç ediliyor.