Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci, 3 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Bursluluk sınavı giriş belgesi sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayımlanıyor. Peki, 2025 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi belli oldu. Öğrencilere eğitimleri için maddi destek sağlayan Bursluluk sınavı ne zaman?
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.