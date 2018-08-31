Bury - Morecambe karşılaşma önü

Bury ve Morecambe, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Bury 19. sırada bulunuyor, Morecambe 3 puana sahip ve 22. sırada. Bury, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Morecambe, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 387 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bury kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Morecambe sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bury son haftadaki Stoke City U23 müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe, Bradford City karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Bury, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Morecambe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Morecambe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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