Busan I Park - Ulsan Horang-i sahaya çıkıyor

Busan I Park ve Ulsan Horang-i, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore FA Kupası 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Busan I Park son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ulsan Horang-i, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Busan I Park kazanır 2.80, berabere biter 3.00, Ulsan Horang-i kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Busan I Park son hafta oynanan Ulsan Horang-i maçında 0-0 berabere kaldı.

Ulsan Horang-i ise Busan I Park maçında 0-0 berabere kaldı.

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