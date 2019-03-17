Busenaz Sürmeneli, Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi 5-0 mağlup ederek altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Milli Takımı şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı.

48 kiloda Melek Yamak, Rus rakibi Ekaterina Paltceva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile noktaladı.

Erkekler 64 kilo final müsabakasında Rus Alan Abaev'e mağlup olan Tuğrulhan Erdemir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Hamide Yavuz, Esmanur Koç, Tuğba Öz, Sueda Şahin ve Bayram Malkan ise bronz madalya kazandı.