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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderlerin aile fotoğrafı

        Suudi Arabistan'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderlerin aile fotoğrafı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:14
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        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

        Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'da bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülke liderleri zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.

        Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

        Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.

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        GÖRÜŞME ÖNCESİNDE AYAKÜSTÜ SOHBET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafı esnasında aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de bulunduğu pek çok liderle ayaküstü sohbet ettiği de görüldü

        ZİRVEDE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILMASI BEKLENİYOR

        Zirve oturumuna da hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

        Zirve çerçevesinde İslam ülkelerinin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve İHA'dan servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #türkiye
        #dünya
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