Büşra Develi'nin eski sevgilisi Burak Deniz ile Nesrin Cavadzade aşk yaşıyor!

3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı. Ünlü oyuncunun 'Bizim Hikaye' dizisinde rol aldığı Nesrin Cavadzade ile aşk yaşamaya başladı