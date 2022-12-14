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Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI | Kediye çarpmadı ama... Kahreden haber! - En son haberler
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Kediye çarpmadı ama... Kahreden haber!

Konya'da, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit yaralanırken, yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız ise yaşamını yitirdi

BÜYÜK ACI | Kediye çarpmadı ama... Kahreden haber! - En son haberler
DHA

Konya'da kaza, dün saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

DHA'da yer alan habere göre Musa Yiğit, otomobiliyle seyir halindeyken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ARAÇTAN ÇIKARDI

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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