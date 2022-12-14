Kediye çarpmadı ama... Kahreden haber!

Konya'da kaza, dün saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
DHA'da yer alan habere göre Musa Yiğit, otomobiliyle seyir halindeyken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ARAÇTAN ÇIKARDI
Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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