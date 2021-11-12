İrem 23 yaşındaydı! Büyük acı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI! Son dakika: İrem 23 yaşındaydı! Menfeze düşen araçta can verdi! - Haberler
ABONE OL

İrem 23 yaşındaydı! Büyük acı!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise tedavi altına alındı

BÜYÜK ACI! Son dakika: İrem 23 yaşındaydı! Menfeze düşen araçta can verdi! - Haberler
İrem 23 yaşındaydı! Büyük acı!
0:00 / 0:00
DHA

Giresun'da, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖZEL OKULDA BEDEN ÖĞRETMENİYDİ

Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düzce depremi ne zaman oldu? 12 Kasım düzce depremi kaç şiddetindeydi? Düzce depreminde kaç kişi vefat etti?
GÜNDEM Düzce depremi ne zaman oldu?
AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim lise sınavları online mı?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav takvimi belli oldu!
SON DAKİKA: Metehan'ın ölümünün ardından çelik ağlı önlem!
GÜNDEM Metehan'ın ölümünün ardından çelik ağlı önlem!
MHP'li Olcay Kılavuz'dan bedelli ücreti düşürülsün talebi
GÜNDEM MHP'li Kılavuz'dan bedelli ücreti düşürülsün talebi
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2021? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izni son gün...
GÜNDEM Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Diyanet duyurdu: Bursa Cuma saati 5 Kasım! Bugün Bursa Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM 12 Kasım Bursa Cuma namazı saati
12 Kasım Ankara Cuma saati! Bugün Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati
GÜNDEM 12 Kasım Ankara cuma namazı saati
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
GÜNDEM Gazeteci Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
İĞRENÇ OLAY! Son dakika: Profesörden avukata taciz iddiası! - Haberler
GÜNDEM Profesörden avukata taciz iddiası!
Diyanet açıkladı: 12 Kasım İstanbul Cuma namazı saati! İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak?
GÜNDEM 12 Kasım İstanbul Cuma namazı kaçta?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.