C-130 uçağında ilk bulgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısında detaylı şekilde ele alınan uçak olayıyla ilgili kaza kırım ekibi ve kara kutu incelemesinin ardından elde edilecek bütün bulguları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşacaklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

İLK BULGULAR ULAŞTI

Ankara’ya ulaşan ilk bulgulara göre; C-130 kargo uçağının düşmesiyle ilgili kesin bir sonuca ulaşılmış değil. İstihbarat Teşkilatı, soruşturma ekipleri, kaza kırım ekibi, uzmanlar bazı teknik senaryolar üzerinde yoğunlaşmış durumda. İlk bulgulara göre; uçağın parçaları üzerinde herhangi bir patlama ya da dış müdahale izine rastlanmadı.

Uçakta delinme, yanık izi, füze darbesi ya da çarpma izi tespit edilemese de sabotaj ihtimali de göz ardı edilmiyor. Bu gibi bir durumda Türkiye, büyük devletlerin yaptığını yapmaktan asla kaçınmayacak. Uçağa yönelik bir sabotaj ihtimali göz ardı edilmeden incelemeler, uçağın Azerbaycan’a inişi, boşaltılması, tekrar yüklemesi, teknik kontrol aşamaları ve meydandan kalkışına kadarki süreçler titiz şekilde araştırılıyor. Havada herhangi bir müdahale olup olmadığı da ayrıca araştırılıyor. Uçağın her türlü teknik uçuş verisini, uçuş performansını ve kokpit konuşmalarını kaydetmiş olan kara kutu incelemesi de soruşturmada önemli veriler sağlayacak.

HANGİ OLASILIKLAR ÜZERİNDE DURULUYOR C-130 Hercules uçakları, eski üretim olsa da dünyanın en güvenli kargo ve nakliye uçakları olarak biliniyor. Tabi ki hata ya da ihmal her şeyi değiştirir ancak dört motorlu bu uçağın düşmesi uzmanlar tarafından çok düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Kaza kırım ekibi ve uzmanlar şu senaryolar üzerine odaklanıyor: - Teknik Arıza: Uçağın düşmesine, "teknik sistem arızasının" yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle hidrolik sistem, elektronik sistemler ya da komuta-kontrol sistemlerinde sorun çıkmış olabilir. - Yükleme Hatası: Yükleme ile ilgili hatalar de bir diğer senaryo olarak önümüzde duruyor. Uçakta taşınan yükün uygun sabitleme yapılmamışsa, manevra sırasında yer değiştirip sert çarpmayla kuyruk bölümünün kopmasına yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar bu senaryoyu da düşük olasılık olarak görüyor. - Yapısal Zayıflama – Korozyon: Uçak gövdesinde zamanla, "metal yorgunluğu", "korozyon" ya da "çatlak" gibi yapısal zayıflama olabileceği, bunun da kuyruğun basınca mukavemetini zayıflatmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzun süredir kullanımda olan askeri uçaklarda bu tür aşınmalar zamanla kritik hale gelebiliyor.