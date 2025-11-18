Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel C-130 uçağında ilk bulgular | Son dakika haberleri

        C-130 uçağında ilk bulgular

        Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan üzerinde iken kuyruk kopması sonucu düşen ve 20 kahraman askerimizi şehit verdiğimiz C-130 uçağı olayının aydınlatılması için Milli İstihbarat Teşkilatı da yoğun mesai harcıyor. Teknik arıza dahil olmak üzere her olasılık araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de titizlikle duruluyor. Düşen uçakla ilgili ilk bulgular da şöyle: Patlama veya dış müdahale izine rastlanmadı. Teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Yükleme hatası olasılığına bakılıyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 18.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        C-130 uçağında ilk bulgular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısında detaylı şekilde ele alınan uçak olayıyla ilgili kaza kırım ekibi ve kara kutu incelemesinin ardından elde edilecek bütün bulguları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşacaklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

        REKLAM

        İLK BULGULAR ULAŞTI

        Ankara’ya ulaşan ilk bulgulara göre; C-130 kargo uçağının düşmesiyle ilgili kesin bir sonuca ulaşılmış değil. İstihbarat Teşkilatı, soruşturma ekipleri, kaza kırım ekibi, uzmanlar bazı teknik senaryolar üzerinde yoğunlaşmış durumda. İlk bulgulara göre; uçağın parçaları üzerinde herhangi bir patlama ya da dış müdahale izine rastlanmadı.

        Uçakta delinme, yanık izi, füze darbesi ya da çarpma izi tespit edilemese de sabotaj ihtimali de göz ardı edilmiyor. Bu gibi bir durumda Türkiye, büyük devletlerin yaptığını yapmaktan asla kaçınmayacak. Uçağa yönelik bir sabotaj ihtimali göz ardı edilmeden incelemeler, uçağın Azerbaycan’a inişi, boşaltılması, tekrar yüklemesi, teknik kontrol aşamaları ve meydandan kalkışına kadarki süreçler titiz şekilde araştırılıyor. Havada herhangi bir müdahale olup olmadığı da ayrıca araştırılıyor. Uçağın her türlü teknik uçuş verisini, uçuş performansını ve kokpit konuşmalarını kaydetmiş olan kara kutu incelemesi de soruşturmada önemli veriler sağlayacak.

        REKLAM

        HANGİ OLASILIKLAR ÜZERİNDE DURULUYOR

        C-130 Hercules uçakları, eski üretim olsa da dünyanın en güvenli kargo ve nakliye uçakları olarak biliniyor. Tabi ki hata ya da ihmal her şeyi değiştirir ancak dört motorlu bu uçağın düşmesi uzmanlar tarafından çok düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Kaza kırım ekibi ve uzmanlar şu senaryolar üzerine odaklanıyor:

        - Teknik Arıza: Uçağın düşmesine, “teknik sistem arızasının” yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle hidrolik sistem, elektronik sistemler ya da komuta-kontrol sistemlerinde sorun çıkmış olabilir.

        - Yükleme Hatası: Yükleme ile ilgili hatalar de bir diğer senaryo olarak önümüzde duruyor. Uçakta taşınan yükün uygun sabitleme yapılmamışsa, manevra sırasında yer değiştirip sert çarpmayla kuyruk bölümünün kopmasına yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar bu senaryoyu da düşük olasılık olarak görüyor.

        - Yapısal Zayıflama – Korozyon: Uçak gövdesinde zamanla, “metal yorgunluğu”, “korozyon” ya da “çatlak” gibi yapısal zayıflama olabileceği, bunun da kuyruğun basınca mukavemetini zayıflatmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzun süredir kullanımda olan askeri uçaklarda bu tür aşınmalar zamanla kritik hale gelebiliyor.

        - Dış Etki veya Sabotaj: Uçağa dışarıdan bir etki; füze, manyetik füze ya da uçuştan önce veya uçuş sırasında herhangi bir sabotaj ihtimali düşük görünse de bu ihtimal de araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir