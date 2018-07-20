Cabinteely - Cobh Ramblers maçı heyecanı

Cabinteely ve Cobh Ramblers, 20 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Cabinteely 25 puanla 7. sırada, Cobh Ramblers 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cabinteely, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cobh Ramblers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 171 kodlu maçı oynayanlar; Cabinteely galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Cobh Ramblers galibiyet oranı 2.80.

Cabinteely son haftadaki Cobh Ramblers müsabasında 0-1 yenildi.

Cobh Ramblers ise Cabinteely karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Cabinteely, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Cabinteely, kendi sahasında 14 gol attı, 9 gol yedi.

Cobh Ramblers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cobh Ramblers, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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