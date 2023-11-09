Çağatay Çelik yazdı: Galatasaray üzülmeyi hak etti

Galatasaray maça kağıt üzerinde ideal 11'inde başlasa da aslında sahada 90 dakikayı kaldırabilecek bir 11'i yoktu. Bir süredir iğneyle oynayan Icardi'ye iğneyle oynayan Muslera eklenirken Ziyech ve Angelino da eski tempolarından çok uzaktaydı.

İstanbul'da her metreyi hesaplayan, hakkını veren ve alanı daraltarak rakibi hataya zorlayan Galatasaray'ı 60 dakika izlerken Almanya'daki müsabaka için kritik nokta fiziksel yeterlilik olacaktı. Bayern Münih'e karşı adam adama pres ile baskı yapıp oyun kurdurtmamaya çalışan Galatasaray bunu ilk yarıda şahane uyguladı. İlk yarının son 10 dakikasında oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray rakip kale önünde net fırsatlar bularak maçın yine hakkını verdi.

İkinci yarıda Ziyech'in oyundan düşmesi ise domino etkisi yarattı. Sağ önde hazır olmayan Faslı yıldız ile baskı oynamak, geride Kaan Ayhan ve Boey'a daha fazla yük bindirirken Kaan'ın pili de ikinci yarının ortasında bitti.

2018'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada grup maçlarında tulum çıkarmış bir takıma karşı 80 dakika iyi iş çıkaran Galatasaray, İstanbul'dan sonra bir deja vu daha yaşadı. Kimmich'in harika ortasında Kane duran toptan ağları havalandırırken golden sonra nispeten dağılan bir Galatasaray gördük. Kötü oynarken de kazanma alışkanlığı bulunan Bayern Münih'e karşı fiziksel yanıt verebilmek için takımın yarısı değişmek zorunda kalırken geri dörtlüde taşlar yerinden oynadı ve bu da reaksiyonu geciktirdi.