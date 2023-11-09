Çağatay Çelik yazdı: Galatasaray üzülmeyi hak etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olurken haftayı 4 puanla kapadı. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların Bayern Münih müsabakasını kaleme aldı: "Üzülmek için önce üzülmeyi hak etmek lazım. Galatasaray iki Bayern maçı performansıyla üzülmeyi hak etti, sıra sevinmeye geldi"
Galatasaray maça kağıt üzerinde ideal 11'inde başlasa da aslında sahada 90 dakikayı kaldırabilecek bir 11'i yoktu. Bir süredir iğneyle oynayan Icardi'ye iğneyle oynayan Muslera eklenirken Ziyech ve Angelino da eski tempolarından çok uzaktaydı.
İstanbul'da her metreyi hesaplayan, hakkını veren ve alanı daraltarak rakibi hataya zorlayan Galatasaray'ı 60 dakika izlerken Almanya'daki müsabaka için kritik nokta fiziksel yeterlilik olacaktı. Bayern Münih'e karşı adam adama pres ile baskı yapıp oyun kurdurtmamaya çalışan Galatasaray bunu ilk yarıda şahane uyguladı. İlk yarının son 10 dakikasında oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray rakip kale önünde net fırsatlar bularak maçın yine hakkını verdi.
İkinci yarıda Ziyech'in oyundan düşmesi ise domino etkisi yarattı. Sağ önde hazır olmayan Faslı yıldız ile baskı oynamak, geride Kaan Ayhan ve Boey'a daha fazla yük bindirirken Kaan'ın pili de ikinci yarının ortasında bitti.
2018'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada grup maçlarında tulum çıkarmış bir takıma karşı 80 dakika iyi iş çıkaran Galatasaray, İstanbul'dan sonra bir deja vu daha yaşadı. Kimmich'in harika ortasında Kane duran toptan ağları havalandırırken golden sonra nispeten dağılan bir Galatasaray gördük. Kötü oynarken de kazanma alışkanlığı bulunan Bayern Münih'e karşı fiziksel yanıt verebilmek için takımın yarısı değişmek zorunda kalırken geri dörtlüde taşlar yerinden oynadı ve bu da reaksiyonu geciktirdi.
Galatasaray özellikle ilk yarıda maçı 10 dakikalık bölümde eline almayı başardı. Ziyech ve Zaha'nın pozisyonlarında şut gelmediği için gol beklentisi olarak istatistik kağıdına yansımasa da Okan Buruk ve kurmaylarının planlarının bir noktaya kadar nakış gibi işendiğini gördük. Pep Guardiola'nın anlatısına göre futbolda teknik direktörün işi, topu rakip kaleye kadar götürmektir ve bundan sonrası oyuncularındır. Okan Buruk bunu iki Bayern Münih maçında da yaparken kırılma anlarındaki detaylar iki maça 0 yazdı.
Yazın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için kurulan kadronun karar verici olması beklenen oyuncuları iki Bayern Münih maçının kırılma anlarında fark yaratmayı başaramadı. Grup serüveninin yarısından fazlasını geride bırakan Galatasaray bu yıldızlarının bazılarını ne sahaya atabildi ne sahada tutabildi. Ayağa kadar gelen fırsat tepilirken sarı-kırmızılılar için kazanım tecrübe oldu.
Galatasaray'ın eski başantrenörü Oktay Mahmuti, 2010-11 sezonu şampiyonluğunun kaçması sonrasında ağlayan oyuncularını teselli ederken "Bazen üzülmek için hak etmek lazım. Emek sarf edip bir şeye inandığınız zaman üzülmeyi de hak edebiliyorsunuz" demişti. Okan Buruk'un 0 yazdığı iki Bayern Münih maçı, o sözleri hatırlattı. Sarı-kırmızılılar taraftarına yıkık bir ruh hali değil, hak edilmiş bir üzüntü yaşattı. Sıra hak edilmiş sevinçlere geldi.