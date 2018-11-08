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Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çağla Şıkel'e, Emre Altuğ'un ortağı olduğu Alaçatı'daki bir mekanın geçen yaz iflas ettiği haberi hatırlatılınca, "Hiç haberim yok. Zaten Emre ile hiç konuşmuyoruz" açıklamasında bulundu.