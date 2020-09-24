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Haberlerİş-YaşamÇakıroğlu CEO Eylem Grubu'na dahil oldu
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Koç Holding CEO’su Çakıroğlu CEO Eylem Grubu'na dahil oldu

Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında açıkladığı “Yeşil Mutabakat” kapsamında küresel 30 şirketin CEO’sunu bir araya getirerek CEO Eylem Grubu oluşturdu. Söz konusu grupta yer alan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’ne (AB) rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik büyüme stratejisi. Küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına somut bir katkı sunacağız. Ayrıca Türkiye’nin ilgili finansal teşvik mekanizmalarından faydalanması ve AB üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik kriterleri açısından başarılı şirketlerin, süreçlere dâhil olması için önerdiğimiz yaklaşımın yayınlanan bildiride yer almasından memnuniyet duyuyoruz" dedi

Koç Topluluğu
HABERTURK.COM

Avrupa Komisyonu’nun, iklim değişikliğini durdurmak, biyolojik çeşitlilik kaybını geriye çevirmek, döngüsel bir ekonomiye geçerek ve kirliliği azaltarak kaynakların verimli kullanımını artırmak amacıyla 2019 yılında duyurduğu Yeşil Mutabakat’a Dünya Ekonomik Forumu’ndan dikkat çeken bir destek geldi.

Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Komisyonu’yla yakın çalışmak üzere “Yeşil Mutabakat” kapsamında küresel 30 şirketin üye olduğu bir CEO Eylem Grubu oluşturdu. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu'nun, Türkiye’den grupta yer alan tek temsilci olduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre, CEO Eylem Grubu, iş dünyasını aynı hedefler doğrultusunda harekete geçirmek için ortak bir bildiri açıkladı. Yayınlanan ortak bildiride, sürdürülebilir ve dirençli bir gelecek ihtiyacının önemi vurgulanırken, Covid-19 salgınının yarattığı krizden çıkış yolunun eskisiyle aynı olmadığı belirtildi.

Avrupa'yı 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaştırmak için Yeşil Mutabakat’a destek olacak adımlar atacaklarına, ayrıca önemli ticaret ortaklarının ve Gümrük Birliği çerçevesinde birbirine bağlı değer zincirlerinin Yeşil Mutabakat kapsamındaki programlarda göz önünde bulundurulmasını destekleyeceklerine yönelik taahhütte bulundu.

'TİCARETE YENİ BOYUT KAZANDIRMASI BEKLENİYOR'

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin uzun yıllardır Koç Topluluğu’nun önceliklendirdiği konular arasında yer aldığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, bu küresel soruna yönelik geliştirilen en kapsamlı yanıtlardan birinin geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı olduğuna dikkat çekti.

Yeşil Mutabakat’ın dış ticaretinin yüzde 50’sinden fazlasını Avrupa Birliği ile gerçekleştiren Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirten Çakıroğlu, "Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’ne rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik büyüme stratejisi. Bu yeni yaklaşımla iklim krizine somut bir yanıt vermenin yanı sıra, teknolojik ve kapsayıcı çözümlerle Avrupa Birliği’ne yeni yatırım ve istihdam fırsatları yaratılması hedefleniyor. Avrupa Birliği, ‘Yeşil Mutabakat’ ile ekonominin ve uluslararası ticaretin işleyişini değiştirecek. Koç Topluluğu şirketleri olarak gerek iklim krizine ilişkin dünyadaki gelişmeleri, gerekse Yeşil Mutabakat’ı aktif olarak takip ediyoruz" dedi.

Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin Avrupa’nın hedeflediği Yeşil Mutabakat sürecinde önemli birer unsur olarak konumlandırıldığını belirten Levent Çakıroğlu, "Avrupa Birliği’nin bu süreçte politikaları ve araçları oluştururken kapsayıcı bir biçimde çok taraflı bir yaklaşım benimsemesinin Yeşil Mutabakat’ın hedeflerine ulaşmasında elzem olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinde, yalnızca rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmayan ticaret ortaklarındaki tedarik zincirlerini güçlendirecek ve bu ülkelerin de iklim değişikliğiyle mücadelesine önemli katkılar sunacak. Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri Gümrük Birliği’ne dayanan Türkiye’nin ilgili finansal teşvik mekanizmalarından faydalanması ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik kriterleri açısından başarılı şirketlerin, süreçlere dâhil olması adına önerdiğimiz yaklaşımın yayınlanan bildiride yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Süreç boyunca da bu yaklaşımın takipçisi olacağız" diye konuştu.

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