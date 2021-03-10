Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kararları içeren Cumhurbaşkanı kararına göre, HES'ler "işletme hakkı devri", HES'ler tarafından kullanılan taşınmazlar ise "işletme hakkı veya kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak.