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Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan'ın gerçek babası ile ilgili ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir, ortaya çıktı mı ve adı ne?

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    Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan'ın hayatı hakkında duyduğu şüphelerle gerçeğin peşine düşmesi, seyirciyi meraklandırdı. Önceki bölümlerde Feride'nin Nalan'ın babasıyla ilgili söyledikleri seyircide soru işaretleri uyandırmıştı. Peki, Gülseren Budaycıoğlu’nun "Aynı" adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan'ın gerçek babası kim? İşte detaylar...
  • 02
    Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

    NALAN’IN GERÇEK BABASI KİMDİR?

    Diziye göre Nalan'ın anne ve babası Aristokrat bir aileden gelir. Nalan'ın annesi Feride emekli edebiyat öğretmenidir. Babası Adil Bey ise Vali'dir. Yayınlanan bölümlerinde Nalan'ın gerçek babasının Adil, gerçek annesinin ise Feride olmadığı ortaya çıkmıştır. Nalan, Feride ve Adil'in torunudur.
  • 03
    Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Aynı" adlı kitabına bakıldığında, Nalan’ı anne ve babası büyütmemiştir. Nalan’ın annesi Sema küçükken dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan’a hamile kalmıştır. Nalan’ın annesi doğum yaparken hayatını kaybetmiş ve bu sebeple de Nalan’a anneanne ve dedesi bakmaya başlamıştır. Kitapta geçen hikayenin diziye nasıl uyarlanacağı henüz bilinmemektedir.
  • 04
    Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

    CAMDAKİ KIZ'IN ADİL'İ ŞERİF EROL KİMDİR?

    Şerif Erol, 8 Ekim 1963 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazanmış ancak sonrasında ekonomi bölümüne geçmiştir. Uzun süreler  Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları bünyesinde oynamış 1997 yılında ise Açık Radyo'ya girmiştir. Burada tiyatro eğitimi alan ve dersler veren oyuncu bu esnada Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynadı. 2008 yılında "Karanlık Korkusu" adlı oyununa devam etti ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynadı.

    2000 yılından sonra  Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı gibi birçok dizinin senaryo yazarlığını yaptı. Bir dönem TRT'de seslendirme de yapan oyuncu, 2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Sonrasında FOX TV ekranlarındali "Kadın" dizisinde 'Terzi Enver' karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Camdaki kız dizisinde 'Adil' rolünü canlandırmaktadır.
  • 05
    Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir, adı ne? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

    ŞERİF EROL'UN SENARYOSUNU YAZDIĞI YAPIMLAR

    2012 – Koyu Kırmızı (TV Dizisi)

    2007 – Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

    2005-2006 – Hırsız Polis 2. Sezon (TV Dizisi)

    ŞERİF EROL'UN DİZİ VE FİLMLERİ

    2017 – Yol Ayrımı (Besim) (Sinema Filmi)

    2017- 2018 – Kadın (Enver Sarıkadı) (TV Dizisi)

    2016 – Hangimiz Sevmedik (Komiser Hulusi Gültekin) (TV Dizisi)

    2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Osman Gıpgıp) (TV Dizisi)

    2014 – Şeref Meselesi (Hasan) (TV Dizisi)

    2008 – Süt (İstasyon Şefi) (Sinema Filmi)

    2008 – Bahtı Kara (Dersane Müdürü) (Sinema Filmi)

    2001 – Işık Sesini Arıyor (Seslendiren) (Sinema Filmi)

    1996 – Tabutta Rövaşata (Zühtü) (Sinema Filmi)

    1992 – Seni Seviyorum Rosa (Sinema Filmi)

    1992 – Otel (Kısa Film)

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