Can Yaman, Nişantaşı'nı birbirine kattı

04.10.2018 - 08:38 | Güncelleme:

'Erkenci Kuş' dizisindeki rolüyle son günlerin konuşulan isimlerinden olan oyuncu Can Yaman, Nişantaşı’da sarışın bir kadınla objektiflere takıldı

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    Bir süredir aşk hayatında kimse olmayan Can Yaman, önceki akşam gazetecilere sobelendi.

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    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, eğlendiği mekandan sarışın güzelle ayrılan oyuncu, objektiflere yakalanınca olay çıkardı.

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    Yakışıklı oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz? Bu ne rezillik" şeklinde bağırdı.

     

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    Adeta Nişantaşı'nı birbirine katan Can Yaman, sarışın güzeli bir araçla yolladı.

  • 5 Can Yaman'ın olaylı gecesi - Magazin haberleri
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    Yaman, muhabirlerin "Hanımefendi sevgiliniz miydi?" sorusuna da sinirlendi.

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    Can Yaman, 'sevgili' soruusuna "Hayır kardeşim, ne alakası var?" karşılığını verdi.

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    Can Yaman'ın adı yakın zamanda Erkenci Kuş dizisinde beraber rol aldığı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışmıştı. 

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    Yaman son olarak da oyuncu Şükrü Özyıldız'ın eski nişanlısı Rabia Yaman ile adı aşk dedikodularına karışınca iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. 

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