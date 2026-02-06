Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle alınan kararın ardından, sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiğinin normale dönmesi bekleniyor. Yerel feribot seferleri ise aksamadan sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

        AA'daki habere göre; Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 5 Şubat 2026 (N'Golo Kante İdmana Çıktı)

        Aslan kupada rahat kazandı. Galatasaray Nhaga'yı transfer etti. Hyeon-Gyu Oh resmen Beşiktaş'ta. N'golo Kante idmana çıktı. Sivaslı komşuları Kante'yi bekliyor. Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor FK. Beşiktaş Kocaelispor'a konuk oluyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Çanakkale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!