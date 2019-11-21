Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki çocuk otomobille dönerci dükkanına girdi.
İddiaya göre, 15 yaşındaki M.C.K. ve yanındaki arkadaşı U.A. gece saat 00.30 sularında Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde arkadaşı M.K.'ye ait otomobilini alarak gezmeye çıktı. M.C.K., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşarak Mustafa Kurt'a ait dönerci dükkanına daldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olayın ardından U.A., otomobilden inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay mahalline gelen güvenlik güçleri, sürücü M.C.K.'yi hastaneye kaldırdı. Hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İş yeri sahibi Mustafa Kurt ise sürücüden şikayetçi oldu. Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu belirten Kurt, zararının tazmin edilmesini istedi.
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