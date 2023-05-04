Son dakika deprem haberleri, bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde artçı sarsıntılar devam ediyor. 4 Mayıs Perşembe günü Ege Denizi Çanakkale Ecebat'ta deprem meydana geldi. İşte 4 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin merkez üssü, büyüklükleri...