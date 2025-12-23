Çanakkale'de eski karı koca, silahlı saldırıda öldürüldü

Ayvacık ilçesinde iddiaya göre, yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.