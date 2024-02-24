Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 3 lastik botta 43'ü çocuk 106 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince dün, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botlardaki 43’ü çocuk 106 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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