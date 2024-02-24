Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki heyeti, Bakan Yardımcısı Turan'ı imza gününde ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen imza günü, Lapseki'den gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki heyeti, Bakan Yardımcısı Turan'ı imza gününde ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen imza günü, Lapseki'den gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve belediye meclis üyeleri, hemşehrilerinin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı fikir ve düşünce kitabı "Durup Düşününce" isimli eserin İstanbul 9. Üsküdar Kitap Fuarında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.

        Turan ile fuarı gezen heyet, diğer stantlarda yer alan eserleri inceleme fırsatı buldu.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki'den gelen ziyaretçilerine teşekkür etti.

        Siyasi yoğunluğun içinde, özellikle pandemi döneminde elindeki notları bir kitaba çevirmeye çalıştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

        "Birkaç sene önce 'Durup Düşününce' adıyla bir kitap yayınlamıştık. Bugün de Üsküdar Kitap Fuarı'nda dostlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bugün çok sayıda kitap imzasıyla, kitap tavsiye edenlerle, severlerle, okuyanlarla bir araya geldik. Hem Çanakkale'den hem İstanbul’daki arkadaşlarımız kitap sevenlerle buluşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine farklı etkinliklerde bu işe devam edeceğiz sonuçta her şey gelir geçer ama yazı kalır diye düşünüyoruz. Kitabın önemini hatırasını bilmeyenimiz yoktur. Kitabımızın özellikle ilk bölümünde insan, hayat, aile, devlet bilinci gibi çok farklı böyle konular var. Sonrasında da meclis konuşmalarımızdan oluşan bir bölüm var hayat akıp gidiyor ama bazen durmak düşünmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çamaşır makinesi atık suyunun çevreye zararını önlemek için "çok katmanlı f...
        Çamaşır makinesi atık suyunun çevreye zararını önlemek için "çok katmanlı f...
        Lapseki'de kan bağışçıları ödüllendirildi
        Lapseki'de kan bağışçıları ödüllendirildi
        Kuzey Ege'de geri itilen bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuzey Ege'de geri itilen bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        61. Uluslararası Troia Festivali'nin afiş tasarım yarışmasına başvurular ba...
        61. Uluslararası Troia Festivali'nin afiş tasarım yarışmasına başvurular ba...
        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı