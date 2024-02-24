Lapseki'de kan bağışçıları ödüllendirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lapseki Belediyesi koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasında dereceye giren bağışçılara ödülleri verildi.

"Okulumda Kan’panya Var" sloganıyla 13 Şubat'ta gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı projesinin ödül töreni düzenlendi.

Proje kapsamında ilçedeki okullarının, kurumlarının ve vatandaşların katılımıyla 348 kişinin bağışı alındı. 218 kişi kan bağışı, 200 kişi kök hücre bağışı yaptı.

Kampanyaya 3 bağışçı kazandırarak, “Geleceğin Kan Bağışçısı” madalyalarını almaya hak kazanan 51 öğrenciye madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, en çok bağışçı getiren 25 Eylül İlkokulundan Asaf Temel, Beste Gür, Bünyamin Gültekin, Aslı Sena Yeşilkaya, Çardak İlkokulundan Defne Durgut, Faik Güngör Anaokulundan Belis Coşkuner, Şehit Hüseyin İmam Hatip Ortaokulundan Nursena Sevim'e bisikletleri Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt tarafından takdim edildi.

Türk Kızılay Çanakkale Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından projeye olan destek ve katkılarından dolayı Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin’e teşekkür plaketleri verildi.