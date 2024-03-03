Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şadiye Yeşilyurt (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 AGD 284 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Yeşilyurt’a (60) çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilyurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.