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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şadiye Yeşilyurt (60) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:40
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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şadiye Yeşilyurt (60) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 AGD 284 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Yeşilyurt’a (60) çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilyurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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