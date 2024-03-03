Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde, A.B. idaresindeki 26 AGD 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Yeşilyurt'a (60) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sadiye Yeşilyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.