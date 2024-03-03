Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde, A.B. idaresindeki 26 AGD 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Yeşilyurt'a (60) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sadiye Yeşilyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 300 pehlivan deve arenaya çıktı
        Çanakkale'de 300 pehlivan deve arenaya çıktı
        Çanakkale İYİ Parti'de toplu istifa
        Çanakkale İYİ Parti'de toplu istifa
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Umurbey'de kadın seçmenlerle bir ara...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Umurbey'de kadın seçmenlerle bir ara...
        Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan Küçükanafarta ve Büyükanafarta köyler...
        Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan Küçükanafarta ve Büyükanafarta köyler...
        Çanakkale Boğazı'nda sis
        Çanakkale Boğazı'nda sis
        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu