Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ofis Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Baykuş'un hareketsiz yattığını gördü.
Yapılan incelemede, emekli asker olduğu, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Baykuş'un öldüğü tespit edildi.
Baykuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.