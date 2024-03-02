Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ofis Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Baykuş'un hareketsiz yattığını gördü.

        Yapılan incelemede, emekli asker olduğu, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Baykuş'un öldüğü tespit edildi.

        Baykuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de yaralı bulunan güvercinin sol bacağı ampute edildi
        Çanakkale'de yaralı bulunan güvercinin sol bacağı ampute edildi
        Çan'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çan'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gökçeada'da 14 köpeğin telef edilmesine hayvanseverlerden tepki
        Gökçeada'da 14 köpeğin telef edilmesine hayvanseverlerden tepki
        Çanakkale'de sivrisinek ve karasineklerle mücadele için ilaçlama yapılıyor
        Çanakkale'de sivrisinek ve karasineklerle mücadele için ilaçlama yapılıyor