Çanakkale'de 300 pehlivan deve arenaya çıktı

Festivale Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale CHP Milletvekilleri İsmet Güneşhan ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da katıldı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, yaptığı açıklamada, bu tür kültürel etkinlikleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Güreşler öncesi düzenlenen en süslü deve ödülü ise "Militan" adlı deveye verildi.

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