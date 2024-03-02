Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 29 Şubat'ta lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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