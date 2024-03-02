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        Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:45
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        Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 29 Şubat'ta lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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