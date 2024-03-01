Çanakkale açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
"TCSG-16" botu tarafından durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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