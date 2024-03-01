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        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:07
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        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        "TCSG-16" botu tarafından durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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