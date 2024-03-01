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        Çanakkale'de sivrisinek ve karasineklerle mücadele için ilaçlama yapılıyor

        Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:29
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        Çanakkale'de sivrisinek ve karasineklerle mücadele için ilaçlama yapılıyor
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        Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan kışlak mücadelesi çalışmaları kapsamında, kentteki yer altı yağmur ve kanalizasyon hatlarında olması muhtemel sineklerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla biyosidal ürün uygulayıcı personel tarafından sıcak sisleme yapıldığı bildirildi.

        Kent genelinde gerçekleştirilmesi planlanan larva ile mücadele çalışmalarının sezon sonuna kadar yapılacak ilaçlama çalışmaları ile devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kışlak mücadelesi çalışmalarının daha etkin ve verimli olması için kentte yaşayan vatandaşlarımızın da sivrisinek üreme alanları olan durgun su ortamlarını Temizlik İşleri Müdürlüğüne açık adres olarak bildirmeleri önemlidir. Bu geri bildirimler özellikle kaynakların yok edilmesine yardımcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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