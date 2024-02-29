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        Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

        Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:38
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        Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
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        Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Dün akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 18.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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