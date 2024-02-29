Çanakkale Boğazı'nda sis; 2 hatta seferler yeniden başladı (2)

GEMİTRAFİĞİ 22 SAAT SONRA AÇILDIÇanakkale'de dün saat 17.30 sıralarında yoğun sis ve görüş mesafesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, bugün saat 15.30 sıralarında çift yönlü olarak tekrar açıldı.

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