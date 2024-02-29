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        Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 73 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:26
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        Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 73 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık'ın Kösedere köyü, Babadere köyü, Küçükkuyu beldesi Mıhlı Yol Kontrol noktalarında belirlenen mevkilerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 2 araçta Afganistan uyruklu 37'si çocuk, 73 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan V.Ş.S, A.Ş, K.S, H.B. ve O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Muhafazaya alınan 2 araç ile sürat botları ise yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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