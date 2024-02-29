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        Çanakkale'de feribot seferleri tekrar başladı

        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:03
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        Çanakkale'de feribot seferleri tekrar başladı
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        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

        Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

        Boğaz, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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