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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:31
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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Nesip Emir (80), Hacılar köyündeki evinden 17 ZC 122 plakalı traktörüyle Akyama mevkisindeki tarlasına gitti.

        Dere yatağında aracına zincirle bağladığı ağaçları çekmek isteyen Emir, devrilen traktörün altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıı üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Emir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, Çan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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