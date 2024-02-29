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        Trafik kazasında yaralanan ÇOMÜ öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:36
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        Trafik kazasında yaralanan ÇOMÜ öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programında öğrenim gören Hacimoğlu, 21 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanarak, ÇOMÜ Hastanesinde tedaviye alındı.

        Hastanede 8 gün süren çabalara rağmen kurtarılamayan öğrencinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.

        ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi 1 Mart Cuma günü, Akyazı Yahyalı Mahallesi Civitler Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak namaz sonrası defnedilecektir." ifadesi kullanıldı.

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