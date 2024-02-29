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        Çanakkale'de 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı. 2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı. 2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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