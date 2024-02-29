Çanakkale'de 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı. 2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı. 2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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