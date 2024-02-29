Çanakkale Boğazı'nda sis; 2 hatta seferler yeniden başladı (3)

ÇANAKKALEBOĞAZ TRAFİĞİ TEKRAR KAPANDIÇanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine tekrar kapatıldı.

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