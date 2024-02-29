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        Çanakkale Boğazı'nda sis; 2 hatta seferler yeniden başladı (3)

        ÇANAKKALEBOĞAZ TRAFİĞİ TEKRAR KAPANDIÇanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:59
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        Çanakkale Boğazı'nda sis; 2 hatta seferler yeniden başladı (3)
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        ÇANAKKALEBOĞAZ TRAFİĞİ TEKRAR KAPANDIÇanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine tekrar kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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